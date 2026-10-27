Göğsündeki çukuru zayıflayınca fark ettiler

Samsun Şehir Hastanesi'nde, halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen doğuştan göğüs kafesi çöküklüğü ilk kez kapalı ameliyatla düzeltildi. Göğsündeki çukurluğu zayıfladıktan sonra fark ettiklerini söyleyen 17 yaşındaki Selçuk Avcı'ya uygulanan NUSS prosedüründe, göğüs kafesinin şeklini düzeltmek için iki çelik alaşımlı bar yerleştirildi. Barların yaklaşık 3 yıl sonra küçük bir operasyonla çıkarılması planlanıyor.

Ameliyatı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Gürz ile Göğüs Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Gül Temel gerçekleştirdi.

"Selçuk'ta oldukça derin bir göğüs şekil bozukluğu vardı"

Gürz, hastanın göğüs kafesindeki şekil bozukluğu şikâyetiyle polikliniğe başvurduğunu, yaptıkları değerlendirmede problemin doğuştan itibaren var olduğunu gördüklerini anlattı. Ailenin şikâyetin uzun zamandır sürdüğünü söylediğini ve daha önce farklı doktorlara başvurulduğunu aktaran Gürz, "Selçuk'ta oldukça derin bir göğüs şekil bozukluğu vardı. Bunun için kapalı yöntemle düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Göğüs kafesini normal hâle getirdik. Şu an hastamız gayet iyi" dedi.

Kapalı yöntemin iyileşme sürecini kısalttığını dile getiren Gürz, açık ameliyatların uygulandığı dönemde hastaların iyileşme süreçlerinin çok daha uzun sürdüğünü anlattı. Gürz, "Bu şekilde kapalı yapılan ameliyatlarda hastalar çok daha hızlı iyileşiyor, çok daha çabuk normal hayatlarına dönebiliyorlar" diye konuştu.

Her 300 doğumda bir görülebiliyor

Gürz, tıpta "pektus ekskavatum" olarak adlandırılan rahatsızlığın Karadeniz Bölgesi'nde de yaygın olduğunu, her 300 doğumda bir karşılaşılabildiğini aktardı. Toplumdaki bilinç düzeyinin artması ve hekimlerin hastaları uygun şekilde değerlendirmesi sayesinde çok daha fazla sayıda tanı konulabildiğini ve tedavi planlanabildiğini söyledi. Müdahalelerin en sık 12-17 yaş aralığında yapıldığını belirten Gürz, ameliyatın 20 yaşından sonra ve 30'lu yaşlarda da gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Gürz, hastaların büyük kısmının estetik amaçla ameliyat edildiğini, bir kısmında ise fonksiyonel şikâyetler görülebildiğini anlattı: "Ekseriyâ bu hastaları estetik amaçla ameliyat ediyoruz. Yani kozmetik bir düzenleme sağlıyoruz. Büyük bir kısmında bu oluyor ama bir kısmında da fonksiyonel olarak çabuk yorulma, kalpte çarpıntı ve göğüs ağrısı şikâyetleri olabiliyor."

"Selçuk'ta en az iki bar kullanmamız gerekti"

Yerleştirilen çelik alaşımlı barlar, hastanın vücudunun toleransına göre yaklaşık 2,5-3 yıl vücutta tutulduktan sonra çıkarılıyor; kullanılan bar sayısı deformitenin derecesine göre değişebiliyor. Selçuk Avcı'nın göğüs kafesindeki çöküklüğün ileri seviyede olması nedeniyle iki bar yerleştirdiklerini söyleyen Gürz, "Ekseriyâ tek barla düzeltme gerçekleştirilebilirken Selçuk'ta en az iki bar kullanmamız gerekti. Şekil bozukluğu ağırlaştıkça daha fazla sayıda barla bu tedavi gerçekleştirilebiliyor. Yaklaşık üç sene sonra küçük bir operasyonla bu barları çıkartarak tedavisini tamamen sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

NUSS prosedürü Samsun Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandı. Hastane yönetiminin özellikle malzeme temininde çok yardımcı olduğunu belirten Gürz, "Biz de klinik tecrübemizi bu ameliyata koyarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de hastalarımıza bu şekilde tedavi sağlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Avcı ise ameliyatının iyi geçtiğini ve şu anda kendini iyi hissettiğini söyledi.