Göçmen kaçakçılarına geçit yok!

YENİ AKİT ANKARA

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yapılan uygulamada Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama sırasında 22'si Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu 26 düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca söz konusu düzensiz göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla sokan 1 şüphelide yine yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, “20.11.2021 günü Etimesgut ilçesinde yapılan uygulamada 22'si Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ile şahısları ilimize getiren 1 şüpheli yakalanmıştır. Yabancı şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatılmış, şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.