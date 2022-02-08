Global piyasalarda Çin baskısı!

Çin CSI 300 endeksinde kayıplar seans içinde yüzde 2’den fazla düşerken, Hong Kong Hang Seng endeksinde ise yüzde 1'i aştı. Düşüşlere, ABD şirketlerinden ürün alımı yaparken ilave izin alması gerekecek Çinli şirketler listesine eklenen Wuxi Biologics Cayman Inc. öncülük ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde sırasıyla yüzde 0,37 ve yüzde 0,84 düşen S&P 500 ve Nasdaq 100, vadeli işlemlerde değer kazanıyor. Wall Street endekslerinin Pazartesi günkü kayıplarında da Meta Platforms Inc.’in de aralarında olduğu teknoloji hisselerine gelen satışlar etkili oldu.

Küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele için sıkılaştırmanın dozunu artırmaları beklenirken, tahviller de baskı altında kalmayı sürdürüyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da tahvil getirileri bu sabah yükselişte. Japonya’nın tahvil getirileri de merkez bankası BOJ’un üst sınırına yaklaştı ve bu nedenle de müdahale olasılığı güç kazandı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah 2 baz puan artışla 2 Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı, yüzde 1,94 sınırında işlem görüyor.

Petrol rallisi bu sabah mola verdi. Dolar G-10 para birimlerinin çoğu karşısında değer kazandı.