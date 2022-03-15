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Gündem Gizli belge yayınlandı! Çanakkale şehitlerini anmak irtica sayıldı
Gündem

Gizli belge yayınlandı! Çanakkale şehitlerini anmak irtica sayıldı

1962 senesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen belgeyi yayınlayan tarihçi Mustafa Armağan, Çanakkale şehitlerini anmanın dahi irticai eylem sayıldığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 14:34:00 -
Gizli belge yayınlandı! Çanakkale şehitlerini anmak irtica sayıldı

Türkiye'de milli ve manevi değerlerimizi yaşayan, yaşatan ve gelecek nesillere aktarmak isteyen herkes mürteci olarak adlandırılıp cezalandırılıyordu. Bu rezilliğin en büyük örneği ise 28 Şubat sürecinde yaşandı.

Ancak 28 Şubat'tan önce de kemalist zihniyet, yıllarca insanlara eziyet etti. 1962 senesinde yaşanan bir olayın belgesi ise bugün ortaya çıktı.

Tarihçi Mustafa Armağan, Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün 1962 senesinde İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir belgeyi yayınladı. Belgede Çanakkale şehitlerini anmak için toplanılmasının irticai faaliyet olduğunun vurgulandığı görüldü.

İşte o belge:

Mustafa Armağan'ın paylaşımı:

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Yorumlar

Örümcek kafalı faşist laikçi yobaz bağnaz lar!

Bu laikçi yobazlar ın bir nevi beyinlerinden fışkıran cerahatı etrafa saçarak virüs yayıyorlar.  
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Rabia Zafer

ASIL GERİCİ KENDİLERİ KESİNLİKLE.
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