Gizli belge yayınlandı! Çanakkale şehitlerini anmak irtica sayıldı

Türkiye'de milli ve manevi değerlerimizi yaşayan, yaşatan ve gelecek nesillere aktarmak isteyen herkes mürteci olarak adlandırılıp cezalandırılıyordu. Bu rezilliğin en büyük örneği ise 28 Şubat sürecinde yaşandı.

Ancak 28 Şubat'tan önce de kemalist zihniyet, yıllarca insanlara eziyet etti. 1962 senesinde yaşanan bir olayın belgesi ise bugün ortaya çıktı.

Tarihçi Mustafa Armağan, Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün 1962 senesinde İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir belgeyi yayınladı. Belgede Çanakkale şehitlerini anmak için toplanılmasının irticai faaliyet olduğunun vurgulandığı görüldü.

İşte o belge:

Mustafa Armağan'ın paylaşımı: