Gizemli virüsten ikinci ölüm!

Gizemli hepatit salgını, yayılmaya devam ediyor. İkinci bir çocuk ölüm haberinin gelmesi ve hepatit vakasıyla ilişkilendirilmesi tüm dünyada endişenin artmasına neden oldu. Bilim insanları, tüm vakaları incelemeye devam ettiklerini bildirdi.

Vakalar, tüm dünyada artması nedeniyle ebeveynlere ciddi hastalık belirtilerine dikkat etmeleri istendi. Son elde edilen haberlere göre bir başka ölüm vakası ABD'de hepatit virüsü nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

Kesin olarak açıklanamayan karaciğer hasarına bağlı olduğu doğrulanmasa da Wisconsin'de bir dizi benzer vakaya yönelik olarak araştırılmaya devam ediliyor.

12'den fazla ülkede bir ay ile 16 yaş arasındaki birçok çocuk karaciğerdeki bu virüsle enfekte oldu. Şu anda bilim insanları, en olası nedenin grip benzeri ve mide semptomlarına neden olan yaygın bir virüs çeşidi adenovirüsün sebep olduğunu düşünse de net veriler elde edilemedi.

Adenovirüs, çocuklarda genellikle hafif bir hastalığa yol açarlar ve sağlıklı gençlerde nadiren karaciğer iltihabı (hepatit) görülür. Geleneksel olarak enfeksiyon türleri arasında öksürük, boğaz ağrısı, ishal ve ateş gibi semptomlarla birlikte kulak, soğuk algınlığı, pembe göz ve bademcik iltihabı yer alır.

Ancak bu hastalık, bilim adamlarını şaşkına çevirdi ve birçok çocuğun karaciğer nakline ihtiyacı var. ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde vakalar arttı.

Bu hafta bir Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı raporunda ortaya çıkan verilerine göre, uzmanlar adenovirüs tipi 41F'nin en büyük neden olabileceğini düşünüyor. Çocukların en az 74'ünün bir adenovirüs ile enfekte olduğu tespit edildi. Yaklaşık 20'sinde Covid ve 19'unda hem Covid hem de adenovirüs enfeksiyonu vardı.

Raporda, "Adenovirüsün ön tiplemesi, verilerin kan örneklerinden elde edildiği 41F tipi ile tutarlıydı, ancak kan dışı örneklerde başka adenovirüs türleri de tanımlandı" verisi yer alıyor.

Rutin veri taramaları, çocuklarda dolaşan yaygın virüsleri yakalamıştı, şu anda 1-4 yaş grubunda adenovirüste belirgin bir artış ile önceki yıllara göre daha yüksek.

UKHSA Klinik ve Gelişen Enfeksiyonlar Direktörü Dr Meera Chand, hepatitin adenovirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.