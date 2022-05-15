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Yerel Gişe bariyerlerine çarptı! Yaralılar var
Yerel

Gişe bariyerlerine çarptı! Yaralılar var

Samandra gişelerde seyir halinde olan olan araç sürücüsünün kontrolü kaybederek beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 08:30:00 -
Gişe bariyerlerine çarptı! Yaralılar var

Kaza, saat 07.00 sıralarında Samandra gişelerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 FATY 166 plakalı araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü ve yan koltuğunda bulunan yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araç, vinçle kaldırılınca trafik normale döndü.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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