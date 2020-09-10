  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de GTS'ye uygun olacak
Ekonomi

Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de GTS'ye uygun olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:16:40 -
Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de GTS'ye uygun olacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini de dış ticaret istatistikleri ile uyumlu olacak şekilde genel ticaret sistemine (GTS) göre hazırlanacağını bildirdi.

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumun, farklı sektörlerin dış ticarete katkısı, küçük ve orta ölçekli girişimlerin dış ticaretteki payı gibi farklı özellikleri belirlemek için, dış ticaret verileri ve iş kayıtları arasında bağlantı kurarak "Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistiklerini" hazırladığı aktarıldı.

Dış ticaret istatistiklerinin 2019 yılına kadar sadece özel ticaret sistemine göre üretilip yayımlandığının anımsatıldığı açıklamada, bu kapsamda girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin de 2011 yılından itibaren 2009-2018 dönemini kapsayacak şekilde dış ticaret istatistiklerine uygun olarak özel ticaret sistemine (ÖTS) göre yayımlandığı kaydedildi.

- Veriler yarın açıklanacak

Açıklamada, dış ticaret istatistiklerinin Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrıntılı olarak GTS'ye göre üretilmeye başlandığı, 2013-2019 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerinin de genel ticaret sistemine göre yayımlandığı hatırlatılarak, "Bu çerçevede, girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de dış ticaret istatistikleri ile uyumlu olacak şekilde genel ticaret sistemine göre hazırlanacak ve 2019 yılı verileri 11 Eylül tarihli haber bülteni ile yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

2013-2019 dönemine ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin de internet sitesinde yer alacağına işaret edilen açıklamada, "Ayrıca ÖTS'ye göre hazırlanan veriler de 2009-2018 yıllarını içerecek şekilde kurum internet sitesinde yayımlanacaktır. Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine ilişkin detaylı açıklama bülten ekinde yer alacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı