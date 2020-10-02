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Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:
Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

"Her maç olduğu gibi tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. Sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:01:03 -
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında yarın sahasında Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakiplerini yenerek milli maç arasına moralli girmek istediklerini bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu temsilcisiyle kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti.

Hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu ve hafta içerisindeki hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını vurgulayan Keleş, "Her maç olduğu gibi tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. Sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Zorlu karşılaşmayı kazanarak milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir kadro kurduklarını ve zamanla uyum sorununu çözdüklerine dikkati çeken Keleş, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek eksikliklerini gidereceklerini aktardı.

Keleş, Marko Milinkoviç'in sakatlığının sürdüğünü, Madinda'nın da henüz hazır olmadığı için Beypiliç Boluspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacaklarını kaydetti.

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