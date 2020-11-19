  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor, Samsunspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor
Spor

Giresunspor, Samsunspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:19:33 -
Giresunspor, Samsunspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, mücadeleden kayıpsız ayrılmak istediklerini söyledi.

Çoban, AA muhabirine, lige verilen milli maç arasında iyi çalıştıklarını belirtti.

Sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Çoban, "Samsunspor hedefe oynayan, iyi kurulmuş bir takım. Kolay bir maç olmayacaktır. Biz de iyi bir kadro kurduk, ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Sahamızda da puan kaybetmememiz gerekiyor. Bu nedenle Samsunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Tahsin Çoban, ligdeki hedefleri için bu maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üst sıralarda kalmak ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bu maça 6 puanlık bir karşılaşma olarak bakıyoruz. Bir maç eksiğimiz olmasına rağmen şu an iyi durumdayız. En iyi şekilde mücadele ederek Samsunspor karşılaşmasında galip gelen taraf olmalıyız." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay