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Aktüel Giresun'da sel afeti son 21 yılın en yüksek yağışıyla gelmiş
Aktüel

Giresun'da sel afeti son 21 yılın en yüksek yağışıyla gelmiş

Giresun'da geçen ay yaşanan selin yaraları hızla sarılırken, afetin boyutları Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine de yansıdı - Kentte son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedildi - Ağustosta Karadeniz Bölgesi'nin batısında yağışlar yer yer 1 milimetrenin altında gerçekleşirken, doğusunda 190 milimetreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:26:58 -
Giresun'da sel afeti son 21 yılın en yüksek yağışıyla gelmiş

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin yaraları hızla sarılırken, olayın boyutları Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine de yansıdı. Kentte, geçen ay son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ağustos ayı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay ülke genelinde yağışlar, uzun yıllar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Ülke genelinde ağustos yağışı 12,1 milimetre olurken, normali 13,8 milimetre ve 2019 yılı ağustos ayı yağışı 19,7 milimetre olarak kayıtlara geçti. Böylece, yağışlarda normale kıyasla yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 azalma görüldü.

Ağustos ayı yağışları, Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, Trakya'nın kuzeyi, İç Anadolu, Gaziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde normale göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi.

Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi'nin batısında yağışlar yer yer 1 milimetrenin altında gerçekleşirken, doğusunda yer yer 190 milimetreye ulaştı.

Düzce ve Zonguldak son 40 yılın en düşük, Bolu ve Sakarya son 40 yılın ikinci en düşük yağışını aldı. Giresun'da ise son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı gerçekleşti. Kentte 22 Ağustos'ta yoğun yağışla birlikte sel afeti meydana gelmiş ve ilgili tüm kurumlar felaketin yaralarını sarmak için seferber olmuştu.

- Bazı yerlerde yağışlar yüzde 100'den fazla arttı

Ağustosta yağışlar Aydın, Denizli, Isparta, Burdur civarları, Antalya ve Mersin'in batı kesimleri, Şırnak, Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun batı kesimlerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Bölgeler itibarıyla Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da ağustos yağışları normaline ve geçen yılın ağustos ayına kıyasla düşüş gösterirken, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışlar normale ve geçen yılın aynı ayına göre artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normale göre artarken, geçen yılın ağustos ayına göre düştü.

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