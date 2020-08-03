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Aktüel

Giresun'da akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde sızıntı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 22:40:03 -
Giresun'da akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde sızıntı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkezdeki Sazbeyi mevkisinde akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 25 AY 444 plakalı tankerin boşaltım sisteminde sızıntı oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine akaryakıt istasyonu çevresindeki Atatürk Bulvarı ile Fatih ve Mehmet Laçin caddeleri, trafiğe kapatıldı. İstasyon çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amacıyla uyarıldı.

İtfaiye ekipleri ise herhangi olumsuz duruma karşı olay yerinde hazır bekletiliyor.

Sızıntının giderilmesi için Samsun'dan ekip beklendiği öğrenildi.

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