Giresun ve Fenerbahçe'nin futbolcuları birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara alırken, düşme hattındaki Giresunspor ise 1 puan aldı. Maçın son anlarında Osayi Samuel ve Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz arasında yaşanan tartışmanın ardından olaylar çıktı.

"Fener ağlama" şarkısı kriz çıkardı

Maçın içinde yaşanan gerilim karşılaşma sonrasında da devam etti. İki takımın futbolcularının yaşadığı tartışma sırasında stattan olay bir müzik çaldı. Giresunspor Stadı'nda "Fener ağlama" şarkısı çaldı, tribünler yüksek sesle bu tezahüratı yaptı. Çılgına dönen Sarı-Lacivertliler tribünlerle de gerilim yaşadı.

Koridordaki kavgaya polis müdahale etti

İki takım arasında yaşanan olaylar koridorda daha da alevlendi. Polis ekipleri soyunma odası koridoruna gelip iki takımı sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli futbolcuların çalan şarkıdan dolayı çok sinirli olduğu ifade edildi.