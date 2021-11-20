  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresun, Malatya'yı tek golle geçti
Spor

Giresun, Malatya'yı tek golle geçti

Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon evinde ikinci kez galip geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:03:00 - 2021-11-20 18:22:30
Giresun, Malatya'yı tek golle geçti

Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon evinde ikinci kez galip geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Maçta eşitliği bozan taraf ev sahibi takım oldu. 69. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası içinde elle oynamasıyla hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fousseni Diabate 71'de Giresunspor'u öne geçirdi.

Yeni Malatyaspor, 79'da Mustafa Eskihellaç ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsay nedeniyle iptal edildi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Giresunspor evinde Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sumudica yönetimindeki Malatyaspor'un 3 puan özlemi ise 3 haftaya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...
Ekonomi

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...

Önceki günlerde doların düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel, önümüzdeki hafta çok önemli bir gelişmenin yaşanacağını söyledi...
'Bu gece 00:00'da olağanüstü bir şey olacak' dedi! İP'li isme tepki yağıyor
Gündem

'Bu gece 00:00'da olağanüstü bir şey olacak' dedi! İP'li isme tepki yağıyor

İyi Partili Durmuş Yılmaz, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu gece 12'den sonra Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyoru..
Faiz, Allah’a savaş açmaktır
Gündem

Faiz, Allah’a savaş açmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Görevde olduğum sürece faiz ile mücadele edeceğim” açıklamasının ardından Merkez Bankası’ndan gelen 100 baz puanlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay