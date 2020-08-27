  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:37:03 -
Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dereli'de 22 Ağustos'ta şiddetli yağış nedeniyle Akkaya Deresi'nin taşması sonucu kent merkezinde büyük hasar meydana gelmişti.

Selin neden olduğu hasar hızla giderilmeye çalışılırken, o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, ilçenin ana caddesinde akan sel suları ve sürüklenen eşyalar ile çevredekilerin yaşadıkları panik anları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!
Gündem

Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!

Bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı söyleşiyi aktaran gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak’ın Avrupalı..
İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar
Dünya

İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Hint birliklerinin Rus hava savunma füzeleriyle sınıra yerleştiği belirtildi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı