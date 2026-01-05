  • İSTANBUL
Dünya Gine’de darbe sonrası ilk seçim: Sonuç sürpriz olmadı
Dünya

Gine’de darbe sonrası ilk seçim: Sonuç sürpriz olmadı

Giriş Tarihi:
Gine’de askeri darbenin ardından yapılan ilk cumhurbaşkanı seçiminde tartışmalı adaylığıyla eleştirilen mevcut lider Doumbouya, oyların yüzde 86,72’sini alarak seçimi kazandı.

Yüksek Mahkemenin açıkladığı resmi sonuçlara göre, Mamady Doumbouya, oyların yüzde 86,72'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Gine'de 2021'deki askeri darbeden sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde 2021'deki darbeyi yapan mevcut Cumhurbaşkanı Doumbouya'nın aday olması birçok tartışmaya yol açmıştı.

Muhalefet, Doumbouya'nın adaylığı yüzünden seçimin adil ve demokratik bir ortamda yapılmayacağını belirtmişti.

Sürgündeki eski Başbakan Cellou Dalein Diallo, eski Başbakan Lansana Kouyate ve eski bakan Ousmane Kaba'nın adaylıklarının ise çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi de çeşitli eleştirilere neden olmuştu.

Doumbouya, seçimlerde ülkedeki önemli siyasi isimleri seçimde saf dışı bırakmakla suçlanmıştı.

GİNE'DEKİ DARBE

O dönem Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirmişti.

Doumbouya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebi üzerine 24 aylık bir geçiş süreci sözü vermiş ancak bu takvime uymamıştı.

Ocak 2024'te general rütbesine terfi ettirilen Doumbouya, 2024 sonunda yönetimi sivil liderlere devretme sözü vermişti.

Xİ’DEN DOUMBOUYA'YA TEBRİK MESAJI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mamady Doumbouya'ya Gine Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

