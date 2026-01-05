Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

İngiltere’de ikamet ettiğini belirten vatandaş, Avrupa’daki yaşam koşullarının sanıldığı gibi "güllük gülistanlık" olmadığını net bir dille ifade etti. Özellikle yüksek yaşam maliyetleri ve kira fiyatlarının doktor gibi yüksek gelir grubundaki meslek sahiplerini bile zorladığını belirten vatandaş şunları söyledi:

"Dört Tane Tanıdığım Doktor Geri Döndü"

"Ben İngiltere'de yaşıyorum. Dört tane tanıdığım var, dördü de Türkiye'ye geri döndü. Çünkü geçinemediler, para yok! İngiltere’de dört tane doktor geldi, 2000 pound ile geçinemedi ve geri döndü. Oranın kiraları çok yüksek."

Siyasi Malzeme Olarak Kullanılan Gençler

Haberin can alıcı noktası ise gençlerin bu süreçte nasıl bir siyasi oyunun parçası haline getirilmeye çalışıldığı. CHP kanadının sürekli olarak "Gençler gidiyor, beyin göçü var" diyerek oluşturduğu karamsar tablonun, aslında siyasi bir manevradan ibaret olduğu görülüyor.

Kendi çocuklarını ve geleceklerini Türkiye’nin imkanlarıyla kuranların, gençleri "Avrupa’ya gidin" diyerek belirsizliğe itmesi büyük bir çelişki olarak değerlendiriliyor. Sokaktaki vatandaşın bu samimi açıklamaları, Avrupa’ya gidenlerin birçoğunun ekonomik çıkmaza girerek vatanına geri dönmek zorunda kaldığını kanıtlıyor.

Gerçek Tablo: Avrupa’da Geçim Derdi Var

Videonun deşifresinde de görüldüğü üzere, mesele sadece gitmek değil, orada insanca şartlarda yaşayabilmek. İngiltere gibi ülkelerde:

Yüksek Kiralar: Maaşın büyük bir kısmının barınmaya gitmesi.

Maaşın büyük bir kısmının barınmaya gitmesi. Yaşam Maliyeti: Temel ihtiyaçların karşılanmasında çekilen zorluklar.

Temel ihtiyaçların karşılanmasında çekilen zorluklar. Mesleki Tatmin: Türkiye'deki çalışma şartları ve sosyal imkanların özlenmesi.

Sonuç olarak; Gençlerin, kendilerini sadece birer oy potansiyeli veya siyasi araç olarak görenlerin dolduruşuna gelmemesi gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerin, yine kendi vatanlarında çok daha huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürebileceği gerçeği, bizzat gurbetçilerimizin diliyle tescillenmiş oldu.