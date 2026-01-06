Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesi uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken, konu Habertürk ekranlarında da hararetli bir biçimde ele alındı.

Programda Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile Gazeteci Cem Küçük arasında yaşanan fikir ayrılığı kısa sürede sert bir tartışmaya dönüştü.

HACISALİHOĞLU: “AMERİKA YOKSULLUĞU KENDİ YARATTI”

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, tartışmada ABD’nin Venezuela üzerindeki ambargo ve müdahale politikalarını eleştirerek bu durumun ülkeyi yoksullaştırdığını savundu.

Hacısalihoğlu, “Yoksulluk Amerika’nın yanı başında, yıllardır ambargoyla inim inim inlemiş bir ülke. Kötü yönetim mi bunun nedeni? Hayır. Silah zoruyla baskı uygulayıp, çıkarttırmıyor. İnsanları fakirleştirip sonra ‘iyi yönetemedin’ diyeceksin” ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK: “İYİ YÖNETEMEDİ HOCAM, ÇİN NASIL YAPTI?”

Gazeteci Cem Küçük, Hacısalihoğlu’nun sözlerine itiraz ederek, Maduro yönetiminin ülkeyi doğru yönetemediğini savundu.

Küçük, “İyi yönetemedi hocam. Çin nasıl yaptı hocam, o da diktatör. Hocam alınmayın, tribüne oynama, bırak hocam bırak.” diyerek Hacısalihoğlu’na tepki gösterdi.

“DİKTATÖR ARIYORSAN KÖRFEZ’E BAK”

Tartışma giderek alevlenirken Hacısalihoğlu, Cem Küçük’ün sözlerine sert yanıt verdi:

“Diktatör arıyorsan Körfez ülkelerine bak. ‘Tribüne oynuyorsun’ deyip durma. Senin haddine mi bana bunları söylemek? Git kardeşim, Amerika ile ilgili her türlü şeyi savun sen.” ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Tartışma sırasında stüdyo atmosferi bir süre gerginleşirken, program moderatörü araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Ancak iki isim arasındaki atışma sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kullanıcıların bir kısmı Hacısalihoğlu’nun ABD karşıtı yaklaşımını desteklerken, bazıları Cem Küçük’ün eleştirilerine katıldıklarını belirtti.