Gıdada gramaj hilesi uyarısı

Akit Ekonomi

Ürünlerinin fiyatlarını sabit tutan ancak gramajlarını düşüren perakende grupları cepleri yakıyor. Ürünlerine gizli zam uygulayan söz konusu gruplar, esnafı ve tüketiciyi çileden çıkarıyor.

Başvuruları geciktirmeyin

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki gramaj hilesi konusunda vatandaşları uyararak, “Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı” ifadesini kullandı. Palandöken, vatandaşların gramaj hileleri gördüklerinde Ticaret Bakanlığı’na şikâyet başvurularını geciktirmemelerini istedi.

Cezalar arttı

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğuna işaret eden Palandöken, bu konuda bakanlığın denetim çalışmalarını hızlandırdığına ve cezaları arttırdığına dikkat çekti. Enflasyonu da olumsuz etkileyen gramaj oyunlarının devam ettiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: “Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Bu etik dışı durumlara karşı tetikte olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkânında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı.”

Aldatıcı eylem

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise “Ürün fiyatına dokunmayan ama gramaj indirimine giden firmanın aldatıcı eylemde bulunduğu açıktır” dedi.

HFA-Bildirimi'ni kullanın

Ağaoğlu, vatandaşlara da “Dikkatli olun ve yanlış uygulamaları şikâyet edin. Akıllı telefonlarınıza HFA-Bildirimi’ni yükleyin. Buradan gramaj oyununu Ticaret Bakanlığı’na ihbar edin. Bakanlık, yönetmeliğe uygun davranmayan firmaları yaptırıma tabi tutacaktır. Güvendiğimiz büyük firmalar bunu yapıyorsa, küçükler neler yapıyordur siz düşünün.”