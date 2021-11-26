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Aktüel Gıda etiketlerinde yeni dönem! Artık kullanılmayacak
Aktüel

Gıda etiketlerinde yeni dönem! Artık kullanılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Söz konusu değişiklikle birlikte gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanılmasının önüne geçilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:20:00 -
Gıda etiketlerinde yeni dönem! Artık kullanılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Gıda okuryazarlığı desteklenecek. Gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslak görüşe açıldı. Her kesimden paydaşlar fikir beyan edebilecek.

Buna göre; etiketler artık daha kolay okunacak. Gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.

Taslakta yer alan düzenlemeler şöyle:

- Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

- Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

- Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.

- Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

- Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

- Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, …keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

- Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

- Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

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