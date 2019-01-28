Gezi'deki oyun şimdi Venezuela'da!
Dünya üzerinde hükümetleri istediği gibi yönlendirmek isteyen güçler aynı oyunları farklı ülkelerde sergiliyor. Gezi döneminde Türkiye'de yayınlanan karikatürler şimdi hedefteki Venezuala'da yayınlanmaya başladı.28 Ocak 2019 Pazartesi 09:53
Türkiye'nin mega projelere imza attığı günlerde çıkarılan Gezi olayları, ülke ekonomisine o dönemde büyük bir zarar vermişti.
Gezi'de sokak çağrıları
Eylemcilerin sokaklara dökülmesi için elinden geleni yapan provokatörler, çeşitli karikatürlerle tüm mecralardan sokak çağrısı yapıyordu.
Bu provokasyonların ana merkezi ise Amerika olarak gösteriliyordu.
Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için elinden geleni yapan Amerikalılar, sokak olaylarına açık bir şekilde destek veriyor.
Gezi döneminde Türkiye'de yayınlanan karikatürler, şimdi de Venezuela'da yayınlanmaya başladı.
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