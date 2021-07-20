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Gündem "Gezicilerin İmamı" yine kafayı çıkardı! Kurban Bayramı mesajına tepki yağdı
Gündem

"Gezicilerin İmamı" yine kafayı çıkardı! Kurban Bayramı mesajına tepki yağdı

Gezi Parkı'nda Mustafa Kemal posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yan yana açılması hakkında "Övünülecek bir olay" açıklamasıyla halen hafızalardaki yerini koruyan İhsan Eliaçık, şimdi de Kurban Bayramı hakkındaki mesajıyla büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 21:39:00 -
"Gezicilerin İmamı" yine kafayı çıkardı! Kurban Bayramı mesajına tepki yağdı

 yeniakit.com.tr 

Her provokatif eylemde ön sıralara geçerek hükümet aleyhinde slogan atan ve yerlerde sürünerek kendini zorla gözaltına aldıran sözde İlahiyatçı, özde provokatör İhsan Eliaçık saçma çıkışlarına devam ediyor.

Gündemdeki olaylar üzerinden Müslümanları kışkırtmaya çalışan İhsan Eliaçık, bu kez Kurban Bayramı hakkındaki açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan provokatör, Müslümanların eli kanlı olduğu imasında bulunarak kurban kesimini eleştirdi.

Eliaçık şunları yazdı:

Kansız, kurbansız muhabbetle geçen bir Qurban (Garip-Gureba) bayramı dilerim...

İşte Eliaçık’ın paylaşımı:

Gezi’de ön saftaydı

İhsan Eliaçık, Türkiye’nin önünü kesmek için yapılan ilk ayaklanmada ön safta yer almıştı. 2013’teki Gezi Parkı eylemleri sırasında sokağa inen ve FETÖ’nün kışkırttığı Gezicilerle birlikte devletin aleyhine eylemlerde bulunan Eliaçık, polisin karşısına dikilerek kalkışmaya destek vermişti.

Gezi Parkı eylemlerinde Gazi Mustafa Kemal ile terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan posterlerinin yan yana açılmasını bile savunan İhsan Eliaçık, “Övünülecek bir olay” demişti.

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Yorumlar

Zekeriya

Bu papazın din adamını bırakın insana benzer bir tarafı var mı?Bu habercilerde şaşırdılar iyice.
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