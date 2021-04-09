Gezici Ahmet Mümtaz Taylan'dan halktan kopuk yaşam itirafı!

2013 yılında ağaçlar bahane edilerek hükümeti devirmeye yönelik başlatılan Gezi Parkı olaylarına katılan ve olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giden sanatçıların arasında bulunan Ahmet Mümtaz Taylan, devleti eleştireyim derken halktan ne kadar kopuk bir hayat yaşadığını itiraf etti. AİN'de Jülide Ateş'in sunduğu 'Jülide Ateş'le 40' programına katılan Taylan, devlete yönelik açıklamalarıyla vatandaşların tepkisini çekti.

"Erdoğan davet etti, onlara sordum"

Gezi olayları nedeniyle ilgili herhangi bir pişmanlık yaşamadığını söyleyen Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine ilişkin de ilginç sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmek için kendisini davet ettiğini söyleyen Taylan görüşmeye gidebilmek için izin aldığı kişileri de açıkladı. Taylan, "Tayyip Erdoğan tarafından davet edildiğim zaman birkaç kişiye sordum, birincisi dostumdur Sırrı Süreyya Önder’e sordum, ‘sence bir faydası var mı gitmeli miyim doğru bir şey midir?’ o bana kendince bir cevap verdi; daha sonra gezi dayanışması ile bulabildiğim polisle sokakta kovalamaca oynuyorlardı o sırada ama, birkaçına ulaştım, onlarla konuştum ne dersiniz gideyim mi diye, bence gidin herkesi her şeyi anlatması lazım demişlerdi; gittim görüştüm." dedi.

Halktan kopuk yaşamın itirafı

Ahmet Mümtaz Taylan ,programın ilerleyen bölümlerinde ise Jülide Ateş'in "Sanatçılara ve tiyatrolara verilen devlet desteği sizce yeterli mi?" sorusu üzerine adeta halktan ne kadar kopuk yaşadığını itiraf etti. Devletin tiyatrolara verdiği 12 milyon liralık desteği çok az bulduğunu belirten Taylan, "Burada devlet yok, bu alanda yardım destek alanında devlet yok, esamesi okunmuyor" diyerek 12 milyon lira ile Türkiye'de sadece 2 tane ev alınabileceğini devletin bu parayı yardım diye verdiğini söyledi.

12 milyona Boğaz'da yalı alınıyor

Ancak sözde Gezi olayları döneminde halk için sokaklara çıktığını söyleyen Mümtaz Taylan, bu sözleriyle halktan ne kadar uzakta bir yaşam sürdürdüğünü itiraf etmiş oldu. Çünkü Taylan'ın ifadesine göre bugün 6 milyon liraya bir ev alınabiliyor olması gerekir. Fakat günümüz şartlarında 6 milyon liraya ev değil, neredeyse Boğaz'da yalı alınabiliyor.