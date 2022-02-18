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Dünya Gezi finansörü Osman Kavala’ya Avrupalı dostlarından ödül!
Dünya

Gezi finansörü Osman Kavala’ya Avrupalı dostlarından ödül!

Almanya, 2022 Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü'nü Gezi finansörü Osman Kavala'ya verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 23:16:00 - 2022-02-18 23:55:48
Gezi finansörü Osman Kavala’ya Avrupalı dostlarından ödül!

 Yeniakit.com.tr 

Avrupalı dostları tarafından serbest bırakılması için baskı yapılan Gezi finansörü Osman Kavala, Almanya'da yılın İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Sarsıcı bir örnek (!)

Almanya‘nın müzik kuruluşlarından Düsseldorf Tonhalle’nin açıklamasında, Gezi finansörü Kavala'nın Türkiye’deki girişimleri ile ulusal ve uluslararası işbirliklerinin desteklendiği vurgulandı.

Düsseldorf Senfoni Orkestrası Başşefi Adam Fischer, haddi aşan açıklamasında, Kaval için, "Türkiye'de siyasetin yargı üzerindeki etkisini ortaya koyan sarsıcı bir örnek." değerlendirmesini yaptı.

Tonhalle Düsseldorf’un verdiği insan hakları ödülünün maddi değerinin 10 bin avro (yaklaşık 160 bin TL) olduğu öğrenildi.

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