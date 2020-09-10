Geri sayım sürüyor

İSG Genel Müdürü Ersel Göral, uçuş adedini arttıracak bir hamle daha yaptıklarını dile getirdi. Göral, ayrıca “Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve 400 milyon Euro yatırımla hayata geçireceğimiz ikinci terminalimizin inşaatı büyük ihtimalle 2021 Haziran ayında başlayacak. 2022 sonunda ikinci terminali de hizmete aldığımızda İSG, yüzde 60’lık bir artışla toplamda yıllık 65 milyon yolcu kapasitesine ulaşmış olacak” diye konuştu.

Üçüncü pist devrede

İstanbul Havalimanı’nın yolcu kapasitesini yükselten, uçak sefer sayılarını arttıran üçüncü pist aktif durumda. Pist, aynı anda 3 uçağın iniş kalkışına imkân tanıyor. Pist sayesinde saatlik iniş kapasitesi yüzde 50 artarken, havalimanında taksi süresi yarıya iniyor