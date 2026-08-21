Geri adım atmıyor: Putin'den nükleer çıkış!

Nükleer enerji kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken Rusya bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. Vladimir Putin, ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 30 gigavatlık yeni nükleer enerji kapasitesi kurulacağını açıkladı.

Özellikle Batı ülkeleri olmak üzere birçok ülke, nükleer enerjiden vazgeçme yoluna girdi.

Santraller birer birer kapatılırken, farklı yatırımlar için fonlar oluşturuldu.

Ancak Rusya bu ülkelerin tam tersi bir istikamette yol izlemeye devam ediyor.

"30 GİGAVATLIK YENİ KAPASİTE DEVREYE ALINACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da nükleer enerji sektörüne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.

Yeni kapasitenin, mevcut santrallerde kullanım ömrünü tamamlayacak ünitelerin yerini almasının yanı sıra toplam nükleer enerji üretimini de artıracağını belirten Putin, "Uzun vadeli sektör planları doğrultusunda Rusya'da, küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigavatlık ilave nükleer santral kapasitesinin devreye alınması planlanıyor." dedi.

COĞRAFYA GENİŞLETİLECEK

Putin, söz konusu yatırımlar sayesinde ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Nükleer santrallerin kurulduğu bölgelerin coğrafyasını da genişleteceklerini kaydeden Putin, yeni enerji ünitelerinin Ural bölgesi, Sibirya ve Rusya'nın uzak doğu bölgelerinde devreye alınacağını söyledi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Putin, nükleer enerjinin ülkenin elektrik sisteminin istikrarlı çalışması açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugün ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'si nükleer enerjiden sağlanıyor." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ile veri depolama ve işleme merkezlerinin yaygınlaşmasının elektrik talebini artırdığına dikkati çeken Putin, artan talebe uygun üretim kapasitesinin önceden planlanması gerektiğini belirtti.