AK Parti ilçe başkanlığına alçak saldırı

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına girerek içeride bulunan eşyalara zarar verdi. Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Saldırı nedeniyle parti binasında geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.