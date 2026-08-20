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Gündem Hayati İnanç, üzücü gerçeği Akit TV'de açıkladı
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Hayati İnanç, üzücü gerçeği Akit TV'de açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sabri Şahsuvar moderatörlüğündeki Söz Meydanı’na konuk olan Hukukçu-Yazar Hayati İnanç "Sen ruhsun' diyen medeniyetimizin sesine kulak vermeyi unuttuk!" ifadelerini kullandı.

Akit TV'de Sabri Şahsuvar'ın sunumuyla ekrana gelen Söz Meydanı programına Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu ile Hukukçu-Yazar Hayati İnanç konuk oldu.

Vakkasoğlu ve İnanç izleyen ufkunu açan ifadeler kullandı. 

"Sen ruhsun' diyen medeniyetimizin sesine kulak vermeyi unuttuk!" diyen Hayati İnanç şunları kaydetti:

 

Ben de usulü yerine getireyim. Hem huzurunda bulunduğum kıymetli dostlarımın hem de ekranda karşılarında olduğumuz aziz milletimizin dinlemek lütfunda bulunan, bulunacak olan herkesin iki cihan saadetleri için dua ediyor ve onlar için dua istiyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.

Açtığınız mesele üzerinde efkarımca konuşmanın imkanı yok yani maalesef. Şimdi mal kullanılmak için, insan sevilmek için. Biz modern çağda malı sevdik, insanı kullandık. Kaos oradan çıktı galiba. İnsanı araç gibi görmeye başladık. İstatistik konusu olarak ele aldık. Manevi veçhesini önce ihmal sonra ihlal ettik. "Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen, merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" diyen medeniyetimizin yani kıymetini bil, çok değerlisin. Sen insansın, Allah'ın muhatabısın. Kıymetin de şu bedeninde değil, o bindiğin eşek. Toprağa emanet edilecek, bitmiş pil gibi devreden çıkacak.

Seni taşıyan bir merkep, sen ruhsun diyen medeniyetimizin sesine kulak vermeyi unuttuk. Ve ondan sonra karşımıza böyle sonuçlar çıkmaya başladı.

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