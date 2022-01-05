George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni yatağında uyurken vuruldu!

ABD'nin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin’in 25 Mayıs 2020’de öldürdüğü George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni Arianna Delane, yatağında uyurken vuruldu. 4 yaşındaki kızın akciğeri ve karaciğerinin delindiği ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Delane ailesinin yaşadığı Houston'daki eve silahla ateş açıldı. ABC13'e konuşan Arianna Delane'in babası Derrick tüyler ürperten olayı, "Kızım ayağa fırladı ve 'Baba ben vuruldum' dedi. Kan gördüğümde ve 4 yaşındaki kızımın gerçekten vurulduğunu anlayarak şoke oldum." sözleriyle anlattı. Baba Derrick Delane, polisin olaydan 4 saat sonra geldiğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basmıştı. Dakikalarca "nefes alamıyorum" diyen Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, ayrıca 2017'de kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyah bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlandığı ayrı bir davada da yargılanıyor.