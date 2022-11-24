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Yerel Gençlik nereye koşuyor? Liseli öğrencilerin içler acısı hali
Yerel

Gençlik nereye koşuyor? Liseli öğrencilerin içler acısı hali

Adana'da 3 liseli kızın, bir liseli kızı feci şekilde dövmesini arkadaşları gülerek izledi. Video görenler gençliğin içler acısı haline acıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 11:37:00 -

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüyü çeken öğrenciye ise kız öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti. .

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Yorumlar

Şeref Kazan

ALLAH cc bu yatatıkları okuldan atmayan sisteme yöneticilere lanet etsin 2. Kez 13 yaşındaki oğlumun önünü keserek para isteyen liseli çocuklar var 12 yıl mecburi eğitimle insanları piçleştirene lanet olsun

Ben

Nereye gidecek, istenildiği yere. "Namusu ve dîni olan aç kalmaya mahkûmdur" diyen birisinin istediği yere.
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