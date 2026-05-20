“Gençlik Bozuldu” Demeden Önce Kendimize Bakalım!'

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan, Akit TV'de son yıllarda özellikle gençler hakkında sıkça kullanılan “Bu gençlerden bir şey olmaz” söylemine dikkat çekerek, asıl sorgulanması gerekenin gençler değil, onları yetiştiren toplum olduğunu ifade etti.

Gençliği suçlayan yaklaşımın adaletsiz olduğunu vurgulayan Demircan, “Eğrilik varsa önce kendimize bakmalıyız. Yeni nesle biz ne verebildik ki?” sözleriyle toplumun tüm kurumlarına önemli eleştiriler yöneltti.

“Gençleri suçlamak kolay, mesele onları neyle beslediğimizdir”

Demircan konuşmasında, gençlerin içinde bulunduğu şartların yetişkinlerin oluşturduğu düzenin sonucu olduğuna işaret etti. Medyadan eğitime, dini yapılardan toplumsal rehberliğe kadar birçok alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu söyleyen Demircan şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim medyamız gençlere ne verebiliyor ki? Biz okullarda ne anlatabiliyoruz ki? Cuma namazlarında hayati olan hangi konuyu hutbe konusu edinebiliyoruz ki?”

Toplumun gençleri anlamak yerine kolaycı suçlamalara yöneldiğini ifade eden Demircan, özellikle dini yapıların ve cemaatlerin de kendilerini sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

Asr-ı Saadet’ten gençlik örnekleri

İslam tarihinde gençlerin önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Demircan, genç yaşta büyük sorumluluklar verilen sahabeleri örnek gösterdi.

Peygamber Efendimizin Mekke’nin fethinden sonra henüz 20 yaşlarındaki Attab bin Esid’i vali olarak görevlendirdiğini hatırlatan Demircan, yine 18 yaşındaki Üsame bin Zeyd’in büyük sahabelerin bulunduğu orduya komutan tayin edildiğini söyledi.

Bu örneklerin, İslam’ın gençliğe güvenen ve sorumluluk veren bakış açısını ortaya koyduğunu belirten Demircan, “Gençlerde büyük kabiliyetler var” ifadelerini kullandı.

“Hayat boşluk kabul etmez”

Gençlerin yaratılış gereği bir arayış içerisinde olduğunu söyleyen Demircan, bu arayışın doğru şekilde yönlendirilmediğinde farklı çevreler tarafından doldurulduğunu ifade etti.

“Hayat boşluk kabul etmez. Bizim dolduramadığımız yerleri birileri gelip dolduruyor.”

Gençlerin yaşadığı savrulmaların temelinde ilgisizlik, rehbersizlik ve manevi boşluk bulunduğunu belirten Demircan, çözümün gençleri dışlamak değil, onlara güvenmek ve doğru rehberlik sunmak olduğunu vurguladı.

İslam’da gençlik ayrı bir kategori değil

Demircan, Kur’an’da emir ve yasakların sadece gençlere yönelik ayrı bir anlayışla ele alınmadığını da belirterek, İslam’ın insanı yaşına göre değil sorumluluğuna göre değerlendirdiğini ifade etti.

Bugün gençleri “Z kuşağı” olarak etiketlemenin kolaycılık olduğunu söyleyen Demircan’a göre, asıl mesele gençlerin önüne nasıl bir örneklik konulduğu.

İslam tarihi, genç yaşta ümmete yön veren isimlerle doluyken; bugünün gençliğini sadece eleştirinin konusu yapmak, problemi çözmek yerine derinleştiriyor.