  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Avrupa ABD askerlerini geri çekiyor!
Avrupa

ABD askerlerini geri çekiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD askerlerini geri çekiyor!

Pentagon, Avrupa’daki ABD tugay sayısının dörtten üçe indirildiğini duyurdu. Kararla birlikte Polonya’ya planlanan asker sevkiyatında da gecikme yaşanacağı bildirildi. Açıklamada, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

Pentagon, Avrupa’daki ABD tugay sayısının dörtten üçe indirildiğini duyurdu. Kararla birlikte Polonya’ya planlanan asker sevkiyatında da gecikme yaşanacağı bildirildi. Açıklamada, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığında azaltmaya gidildiğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Avrupa’da konuşlu ABD Tugay Muharebe Takımı sayısının dörtten üçe düşürüldüğü belirtildi.

Kararla birlikte ABD’nin Avrupa’daki askeri konuşlanmasının 2021 seviyelerine geri çekildiği ifade edildi.

Bir Tugay Muharebe Takımı’nın yaklaşık 4 bin ila 4 bin 700 asker arasında personelden oluştuğu kaydediliyor.

 

Pentagon ayrıca bu azaltmanın, Polonya'ya planlanan Amerikan asker sevkiyatında “geçici gecikmeye” yol açtığını duyurdu.

Açıklamadan saatler önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya’ya gönderilmesi planlanan yaklaşık 4 bin askerin konuşlandırılmasının iptal edilmediğini ancak ertelendiğini söylemişti.

Pentagon açıklamasında, Avrupa’daki Amerikan kuvvetlerinin nihai durumunun ABD’nin stratejik ihtiyaçları ve Avrupalı müttefiklerin kendi savunmalarına ne ölçüde katkı sağlayabileceğine göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kararın, Washington’un son haftalarda Avrupa’ya yönelik savunma baskısının devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Donald Trump yönetimi uzun süredir Avrupa ülkelerinin savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor.

Trump yönetiminin ayrıca İran’a karşı yürütülen ABD öncülüğündeki savaşa destek vermeyen ya da Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz gücüne katkı sağlamayan müttefiklere karşı daha sert bir tutum benimsediği belirtiliyor.

Pentagon mayıs ayı başında da Almanya'dan 5 bin Amerikan askerinin çekileceğini açıklamıştı.

Analistler, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığındaki azalmanın NATO içinde yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Mepa News

Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı
Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

Gündem

Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

Trump o sektöre yatırım yaptı!
Trump o sektöre yatırım yaptı!

Ekonomi

Trump o sektöre yatırım yaptı!

Trump o sektöre yatırım yaptı!
Trump o sektöre yatırım yaptı!

Ekonomi

Trump o sektöre yatırım yaptı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! "CHP’ye şantaj" soruşturması!
Gündem

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca (CBS) tutuklu bazı CHP’li belediye başkanlarının şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma ba..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem

Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP’nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23