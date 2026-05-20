ABD askerlerini geri çekiyor!

Pentagon, Avrupa’daki ABD tugay sayısının dörtten üçe indirildiğini duyurdu. Kararla birlikte Polonya’ya planlanan asker sevkiyatında da gecikme yaşanacağı bildirildi. Açıklamada, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığının yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığında azaltmaya gidildiğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Avrupa’da konuşlu ABD Tugay Muharebe Takımı sayısının dörtten üçe düşürüldüğü belirtildi.

Kararla birlikte ABD’nin Avrupa’daki askeri konuşlanmasının 2021 seviyelerine geri çekildiği ifade edildi.

Bir Tugay Muharebe Takımı’nın yaklaşık 4 bin ila 4 bin 700 asker arasında personelden oluştuğu kaydediliyor.

Pentagon ayrıca bu azaltmanın, Polonya'ya planlanan Amerikan asker sevkiyatında “geçici gecikmeye” yol açtığını duyurdu.

Açıklamadan saatler önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya’ya gönderilmesi planlanan yaklaşık 4 bin askerin konuşlandırılmasının iptal edilmediğini ancak ertelendiğini söylemişti.

Pentagon açıklamasında, Avrupa’daki Amerikan kuvvetlerinin nihai durumunun ABD’nin stratejik ihtiyaçları ve Avrupalı müttefiklerin kendi savunmalarına ne ölçüde katkı sağlayabileceğine göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kararın, Washington’un son haftalarda Avrupa’ya yönelik savunma baskısının devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Donald Trump yönetimi uzun süredir Avrupa ülkelerinin savunma yükünü yeterince paylaşmadığını savunuyor.

Trump yönetiminin ayrıca İran’a karşı yürütülen ABD öncülüğündeki savaşa destek vermeyen ya da Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz gücüne katkı sağlamayan müttefiklere karşı daha sert bir tutum benimsediği belirtiliyor.

Pentagon mayıs ayı başında da Almanya'dan 5 bin Amerikan askerinin çekileceğini açıklamıştı.

Analistler, Avrupa’daki Amerikan askeri varlığındaki azalmanın NATO içinde yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.

