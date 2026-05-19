Mahallelinin 'zararsız' dediği sokak köpeği, yaşlı adamı parçalayarak yedi!

Kazakistan’da kan donduran bir olay meydana geldi. Mahalle sakinlerinin yıllardır "kendi halinde" ve "zararsız" olarak bildiği bir sokak köpeği, yaşlı bir adama saldırarak feci şekilde ölümüne yol açtı.

Olay, Kazakistan'da bir yerleşim yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri tarafından uzun süredir beslenen ve çevreye hiçbir zararı olmadığı iddia edilen bir köpek, sokakta yalnız yürüyen yaşlı bir adama saldırdı.

"Çok Uysal" Demişlerdi

Saldırganlaşan hayvanın darbeleriyle yere yığılan yaşlı adam, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddia edilen olayda, köpeğin yaşlı adamın cansız bedenini parçaladığı belirtildi. Olayı duyan mahalle sakinleri ise büyük bir şok ve suçluluk psikolojisi yaşıyor. Çevre sakinleri, "Yıllardır buradaydı, kimseye zararı dokunmamıştı. Nasıl böyle bir canavara dönüştü anlamadık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Uzmanlar Uyarıyor: Sokak hayvanlarının ne kadar uysal görünürlerse görünsünler, belirli tetikleyicilerle (açlık, hastalık, alan koruma içgüdüsü) aniden saldırganlaşabileceği gerçeği bu acı olayla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Güvenlik Tartışmaları Yeniden Alevlendi

Olay yerine intikal eden polis ve belediye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini morga kaldırırken, saldırgan köpeği ise kontrol altına almak üzere götürdü.

Yaşanan bu vahşet, bölgede sokak hayvanlarının denetimi ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mahalle halkı şimdi ikiye bölünmüş durumda: Bir kısmı hayvanların sokaklardan tamamen toplanmasını isterken, diğer kısmı ise bunun istisnai bir durum olduğunu savunuyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.