ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini söyledi.
Beyaz Saray’da düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıya ilişkin kendisine bilgi verildiğini açıkladı.
“KONUYU DİKKATLİ İNCELEYECEĞİZ”
Trump, saldırı için “korkunç bir durum” ifadesini kullandı.
İlk bilgilerin kendisine aktarıldığını belirten ABD Başkanı, olayın yeniden ele alınacağını ve çok dikkatli şekilde inceleneceğini söyledi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Polis, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, saldırının nedeni ve bağlantılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Olay, ABD’de ibadethanelerin güvenliği ve nefret saldırıları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.