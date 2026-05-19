  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Dünya ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıya ilişkin kendisine bilgi verildiğini açıkladı.

 

“KONUYU DİKKATLİ İNCELEYECEĞİZ”

Trump, saldırı için “korkunç bir durum” ifadesini kullandı.

 

İlk bilgilerin kendisine aktarıldığını belirten ABD Başkanı, olayın yeniden ele alınacağını ve çok dikkatli şekilde inceleneceğini söyledi.

 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırının nedeni ve bağlantılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olay, ABD’de ibadethanelerin güvenliği ve nefret saldırıları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Hindistan bunu hep yapıyor! Tarihi camii tapınağa dönüştürüldü
Hindistan bunu hep yapıyor! Tarihi camii tapınağa dönüştürüldü

Dünya

Hindistan bunu hep yapıyor! Tarihi camii tapınağa dönüştürüldü

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metanet

Bu fetö ile mossad cia işidir kesin abicim. Abd de müslüman kesim sezsiz sezsiz sayısı artıyor hemde çığ gibi büyüyor. Nasıl korku verecekler. Böyle sonunuz olur der gibi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23