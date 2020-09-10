Gençlerin fikirleri Red Bull Basement ile hayata geçiyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.



Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, başvuruları açılan etkinliğin jürisinde, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir yer alıyor.



25 Ekim tarihine kadar redbullbasement.com adresi üzerinden, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacak.



Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı yakalıyor. Burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamanın yanında global bir eğitim programına da dahil oluyor.



Red Bull Basement bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiriyor. İlki 15 Eylül, ikincisi 18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek buluşmalar, ilgili tüm öğrencilere açık olacak. 15 Eylül Salı günü saat 14.00’da başlayacak olan ilk çevrimiçi etkinlikte, mobil uygulama üzerinden dijital turlar sunan bir seyahat teknolojileri girişimi olan Piri’nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir konuşmacı olarak yer alacak.



