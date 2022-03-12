Gençlere önemli çağrı! 'Gençlik nimetinin şükrü namaz ve hayadır'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, gençlere, yüce dinimiz İslam'ın direği namaza ilişkin çağrıda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Gençlere namaz kılmanın önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, gençlik nimetinin şükrünün, namaz ve haya olduğunu söyledi.
'Sandalyede namaza mahkum olursun'
"Sabah baban 'Haydi evladım! Namaza kalk!' dediğinde ağırdan alma!" diyerek gençlere seslenen Dr. Şenocak, gençliğin geçici olduğunu hatırlatarak, "Yıllar geçer, saçın ağarır, ayaklarında derman kalmaz, secdeye gidemez, sandalyede namaza mahkum olursun. Rahmetli babanın çağrıları kulağında yankılar 'ah' eder yanarsın." ifadelerini kullandı.
İhsan Şenocak, sözlerini şu önemli mesajla tamamldı: Gençlik nimetinin şükrü, namaz ve hayadır.