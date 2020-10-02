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Spor Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:41:39 -
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent temsilcisi, günü sabah saatlerinde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan taktik çalışmayla geçirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalıştı. İdman, son bölümde oynanan üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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