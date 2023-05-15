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Spor Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 20:34:00 -
Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçildi. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları ve şut çalıştı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı saha kenarından takip etti.

Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Musa Şahindere maç kadrosunda yer almıyor.
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