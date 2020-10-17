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Spor Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı
Spor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:56:57 -
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

SAKARYA (AA) - Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonada, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master Erkekler dört çifte: 1. Karma Ekip (2), 2. Karma Ekip (1)

Master Kadınlar tek çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Van Edremit Gençlik Spor

Yıldız Kızlar dört Çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediye

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3 Fenerbahçe "B"

Yıldız Erkekler iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Erkekler iki çifte: 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray

Yıldız Erkekler dört tekte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Kadınlar iki çifte: 1. Ferdi sporcular; İnci Selçuk ve Elif Lermi Bekdemir, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. ferdi sporcular; Yasemin Cansel, Harika Uçar

Küçük Erkekler tek çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe, 3. Van Edremit Gençlik

Küçük Erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe "B", 3. Fenerbahçe "C"

Küçük Kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe "B", 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Master Erkekler tek çifte: 1. ferdi sporcu Eren Rıfat Kuraner, 2. ferdi sporcu Yavuz Kuban, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Genç Kızlar iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Genç Kızlar tek çifte: 1 Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç Kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler sekiz dümenli: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Erkekler iki çifte: 1. ferdi sporcular; Umut Maraklı, Salih Yıldırım, 2. Şişecam Çayırova, 3. ferdi sporcular; Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Arıl Cansel

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

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