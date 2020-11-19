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Spor Genç kanocular, milli takım kadrosuna girebilmek için kürek çekiyor
Spor

Genç kanocular, milli takım kadrosuna girebilmek için kürek çekiyor

Adana'da kampa giren Kano Milli Takımı aday sporcuları, ocak ayında düzenlenecek seçmelere Seyhan Baraj Gölü'nde hazırlanıyor - Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı: "Buradaki 23 yaş altı gençlerimizle Gençler Avrupa Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası'na gitmeyi de hedefliyoruz. Sporcularımızın şu anda kampta olmalarının en büyük nedeni bu uluslararası yarışlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:26:16 -
Genç kanocular, milli takım kadrosuna girebilmek için kürek çekiyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana'da, tesis olanakları ve iklimsel elverişliliğiyle öne çıkan Seyhan Baraj Gölü'nde kampa giren Kano Milli Takımı aday sporcuları, ocak ayında düzenlenecek seçmeler için kürek çekiyor.

Kayak ve kano kategorilerinde 23 yaş altı 18 sporcunun bulunduğu Kano Milli Takımı aday sporcuları, ocak ayında Muğla Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Kano Milli Takımı kadrosuna girmeyi hedefleyen sporcular, milli takım antrenörleri eşliğinde kara ve su çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, 28 Kasım'a kadar kamp çalışmalarına Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki tesislerde devam edecek.


- "Hedefimiz dereceyle dönmek"


Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine, milli takıma aday gösterilen sporcuların Adana'da başladığı ikinci etap kampının 28 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Sporcuların antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Akıllı, şöyle konuştu:

"Köyceğiz'de, ekim ayı sonunda yapılan Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları sonucu teknik kurul tarafından milli takıma aday gösterilen sporcuların bir kısmı çalışmalara Köyceğiz'de başladı. İklim şartları ve sabit parkur nedeniyle kampın ikinci ayağı buraya alındı. Burada 23 yaş altı sporcularımızla milli takım kampımız devam etmekte. Ocak ayında tekrar Köyeceğiz'de bir yarışma yapılacak. Bu yarış sonucu milli takımın nihai kadrosu belli olacak."

Sporcuların uluslararası yarışmalara da hazırlandığını aktaran Akıllı, "Eğer her şey olumlu giderse Nisan 2021'de Uluslararası Slovakya Yarışı var. Daha sonra mayısta Dünya Kupası yarışları olacak. Buradaki 23 yaş altı gençlerimizle Gençler Avrupa Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası'na gitmeyi de hedefliyoruz. Sporcularımızın şu anda kampta olmalarının en büyük nedeni bu uluslararası yarışlar. Her şey yolunda giderse bu müsabakalara katılmak istiyoruz. Oradan da hedefimiz dereceyle dönmek." ifadelerini kullandı.


- Mehmet Çekem: "İnşallah kanoda Avrupa'yı yakalayacağız"


TOHM Adana Koordinatörü Mehmet Çekem, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Durgunsu Kano Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları'nın sona ermesinin ardından ikinci etap kampının Adana'da başladığını söyledi.

Milli takımın 3 antrenörü nezaretinde 18 sporcunun hem kara hem su antrenmanlarına başladığını belirten Çekem, "Şu an 17-18 derecelik bir sıcaklık var, Adana'da güneş her zaman mevcuttur. Doğa şartı Adana'da çok iyi. Türkiye ve Avrupa'nın en iyi parkuru Adana'da bulunmaktadır. Hocalarımız büyük bir gayret içerisinde çabalıyor, inşallah kanoda Avrupa'yı yakalayacağız." diye konuştu.


- Zilan Yılmazer: "Hedefim olimpiyatlara katılmak"


Kano Milli Takımı'nın aday kadrosuna ilk defa katılan sporculardan Zilan Yılmazer, kamp için Şanlıurfa'dan geldiği Adana'da antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

İlk kez aday kadroda yer bulduğu için mutlu olduğunu anlatan Zilan, şunları kaydetti:

"Milli takım aday kadrosuna katıldığım için biraz heyecanlıyım ama antrenmanlarına odaklanmalıyım. Daha ileriyi düşünmemiz lazım. Ailem çok heyecanlı, benimle gurur duyuyorlar. Bu spora küçük yaşlarda başladığımız için buralara geleceğimi bilmiyordum. Şu anda daha iyi hedeflere odaklandım. Hedefim olimpiyatlara katılmak. Türkiye'yi orada gururlandırmak istiyorum."

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