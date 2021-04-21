Genç girişimciler yarıştı

Türkiye çapından 200’den fazla liseli öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 72 proje ön değerlendirmeye hak kazandı. Finale 16 proje kaldı. Liseli öğrenciler eğitim ve çevre kategorlerinde yarıştı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist olanlar, alanında uzman isimlerle bir araya gelip projelerine son halini verdi. SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek “Genç girişimciler yarışmasıyla birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıktığını gördük. Yarışmaya katılan tüm liseli gençlerin fikirleri güzeldi, jüri üyelerimiz seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı… Genç Girişimciler Yarışması’nı her yıl düzenli olarak yapacağız ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.