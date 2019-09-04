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Genç evlilik mağduru Gültekin: Karaciğer nakli yapılan eşimi yeniden cezevine gönderecekler

Genç evlilik mağduru Ceylan Gültekin'in eşi İbrahim Gültekin'e, 'çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan' 10 yıl, 10 ay hapis cezası verildi. Hapishanedeyken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Gültekin karaciğer nakli yaptırdığı 2 sene önceden beri hastanede yatıyor. Hastanedeyken cezası dondurulan Gültekin, önümüzdeki ay kalan 7 yıllık cezasını çekmek üzere yeniden hapse gönderilecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:12
Genç evlilik mağduru Gültekin: Karaciğer nakli yapılan eşimi yeniden cezevine gönderecekler

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Hamile kaldığında gittiği hastanedeki bir hemşirenin şikayeti ile hayatları kabusa dönen genç evlilik mağduru Ceylan Gültekin, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı. Evlendiğinde 14 yaşında olduğunu söyleyen Gültekin, "Eşim de 19 yaşındaydı. Biz kaçarak evlendik ama kısa süre sonra ailelerimiz evliliğimizi kabullendi. Hamile kaldığımda sağlık ocağına gittim. Oradaki hemşirenin şikayeti ile hayatımız kabusa döndü." ifadelerini kullandı.

'Önümüzdeki ay yeniden cezaevine girecek'

"2010 yılında kamu davası ile mahkeme süreci başladı." diyen Gültekin şöyle konuştu:

"Mahkeme başladığında eşim askerdeydi. 2012 yılında, 'Çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 10 yıl, 10 ay hapis cezası verdiler. 2015 yılında cezaevine girdi. 2017 yılında da cezaevindeyken rahatsızlandı. Karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Malatya İnönü Hastanesi'nde karaciğer nakli yaptılar. Hastaneden çıkamadı. Şu anda 3'er aylık aralıklarla savcılık karar açıklayarak cezasını donduruyor. Hastanede yattığı günler cezasından düşmüyor. Sağlığı biraz düzeldi. Sanırım önümüzdeki ay hastaneden taburcu edilecek ve yeniden cezaevine gönderecekler.


Eşim benim çocuklarımın babası. Şu anda resmiyette de eşim ama tecavüzcü damgası yedi. 3, 7 ve 10 yaşlarında üç kızımız var. Maddeten ve manen perişan haldeyiz. Yetkililerden eşlerimizi affetmelerini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:12
  1. Malatya
  2. Ceylan Gültekin

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