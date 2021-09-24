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Gündem Genç evlilik mağdurlarından TBMM’ye çağrı
Gündem

Genç evlilik mağdurlarından TBMM’ye çağrı

17 Temmuz tarihinde yasama çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de tekrar yasama faaliyetlerine başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 11:12:00 -
Genç evlilik mağdurlarından TBMM’ye çağrı

Resul Ekrem Şahan  Ankara

TBMM'nin gündeminde, Türkiye için çok önemli konular yer alırken, genç evlilik mağdurları da mağduriyetin giderilmesi için gazetemiz aracılığıyla çağrıda bulundular.

Tekrar ailemi mutlu görmek istiyorum

Genç evlilik mağdurlarından Asiye Yıldırım, “Usulünce her şeyimiz yapıldı. Birkaç ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Doğum yaptığımız hastane bildirdi ve sonrasında kamu davası açıldı. Bizim resmi nikahımız yapıldı. Bu mahkememiz 10 yıl boyunca sürdü. Benim bu süre içinde 3 kızım oldu. 10 yılın sonunda bize ceza geldi. Bir sabah saat 6’da eşimi evden aldılar. Çocuklarım babasını göremeden gitti. Eşim bir senedir içerde en küçük kızım 2 yaşında 1 yıldır babasını görmüyordu. Cezaevine ilk kez kızımı götürdüğümde çocuğum babasını tanıyamadı. Eşimi cezaevinden çıkarın. Ben tekrar ailemi mutlu görmek istiyorum” dedi.

Gerekirse af çıkarılsın!

Genç evlilik mağdurlarından Hülya Uzun ise, 2014’ten beri bu acıyı yaşadıklarını belirterek “2006 yılında eşimle ailemin rızası olmadan kaçarak evlendik. 18’imi ay olarak doldurmamıştım. Ailem şikayetçi oldu. Daha sonra şikayetini aldı ve düğünümüz 1 Ağustos 2006’da yapıldı. Önce kızım Sıla’yı daha sonra da oğlum Mert’i kucağıma aldım. Acı haber 2014’te kızım henüz 7, oğlum 3 yaşındayken geldi. Eşime beni kaçırdığı için 17 yıl 6 ay kamu cezası geldi. Bu kadar cezayı alacak ne yapmıştık ki? Ceza yalnız eşime değil, bana ve yavrularıma da verildi. Yüzlerce kez yolunu bilmediğim daha sonra avucumun içi gibi öğrendiğim Ankara’ya TBMM’ye vatandaşların seçtiği vekillere durumumuzu anlatmaya gittim. Ne yazık ki bir sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, komisyon toplantısında kızım Sıla’ya söz vermişti. Aradan uzun yıllar geçti. Verilen sözler tutulsun artık. Gerekirse bir defaya mahsus af çıkarılsın” dedi.

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Yorumlar

mağdurlar

vallahi artık kendileri bilir. genç evlilikler, süresiz nafaka, kadın beyanı esas, 6284, zina yasaları 5 milyonun üzerinde mağduriyete ulaştı. feministlere şirin görünmeye çalışıyorlar onlar sanki akp ye oy veriyor. yasalar düzelmediği sürece bu mağdurlar erdoğana ve akp ye oy vermeyecek bu böyle biline bıçak kemiğe dayandı.
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Saffet

Çok haklılar AYRICA acik halk pazarindan pirasa alir iken kazara ele vurulmasindan ve uzulmesindelerden dolayi verilen 3 senelik dogru düzgün yargılanmadan avukat istek veya rıcasıyla verilen cezalarda sayın Cumhurbaskanimizin çıkaracağı kararname veya meclis kararı ile affedilsin
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