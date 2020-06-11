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Aktüel

Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:56:11 -
Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durması dikkat çekti.


İstanbul Boğazı’nda Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı’ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın bir kısmının onarıldığı görülürken çalışmaların durması dikkat çekti. Tarihi yalının etrafının ise yalının hasarsız halinin fotoğraflarıyla kapatıldığı görüldü.


İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

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