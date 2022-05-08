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Yerel Gelinlik mağazasında korkutan yangın
Yerel

Gelinlik mağazasında korkutan yangın

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde, gelinlik mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 16:12:00 -
Gelinlik mağazasında korkutan yangın

Kırıkkale'de gelinlik mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelinlik imalat ve satışının yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasar oluştu

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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