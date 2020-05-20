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‘Gelin de bu bayram bize çifte bayram olsun!’

HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, 261 gündür HDP’lilerin tüm tehditlerine ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen soğuk, sıcak, salgın demeden evlat nöbetini sürdürüyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:42:00 -
‘Gelin de bu bayram bize çifte bayram olsun!’

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

5 yıl önce oğlu Yavuz’un üniversite öğrenimi gördüğü Sakarya’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Sevgi Çağmar, “Oğlumu HDP kandırdı. Bari bu bayramda gelsinler de çifte bayram yaşayalım. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz” dedi.

“Bu bayram umutluyuz”

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan acılı anne Sevdet Demir ise, “Biz her şeye rağmen nöbetteyiz. Bu bayramda umutluyuz. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Bu bayram bizi sevindir oğlum. Kaç gel. Çifte bayram yaşayalım” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

meleknur

ŞİMDİ DAHA NET ANLAŞILIYORKİ BİR VAAT KARŞILIĞI DAĞA ÇIKMIŞLAR. KARŞILIKLI MENFAAT VAR. İNŞALLAH DOĞURU OLAN YOLU BULUP HERKES KENDİ YUVASINA KAVUŞUR
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