‘Gelin de bu bayram bize çifte bayram olsun!’

Hasan Eğrigöz Ankara

5 yıl önce oğlu Yavuz’un üniversite öğrenimi gördüğü Sakarya’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Sevgi Çağmar, “Oğlumu HDP kandırdı. Bari bu bayramda gelsinler de çifte bayram yaşayalım. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz” dedi.

“Bu bayram umutluyuz”

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan acılı anne Sevdet Demir ise, “Biz her şeye rağmen nöbetteyiz. Bu bayramda umutluyuz. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Bu bayram bizi sevindir oğlum. Kaç gel. Çifte bayram yaşayalım” ifadelerini kullandı.