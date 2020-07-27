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Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kars İl Başkanlığı binasını açtı

"Kars bizim Asya derinliğimizin başlangıcı Kafkasya'nın önü ve Anadolu'nun bekçisidir, Allah Kars'ımızı ve ülkemizi aziz eylesin"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:33:34 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kars İl Başkanlığı binasını açtı

KARS (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kars İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Eşi Sare Davutoğlu ile Kars'a gelen Ahmet Davutoğlu, Kars Kalesi eteklerinde bulunan Ebul Hasan Harakani türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Merkez Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi'ne gelen Davutoğlu eşiyle esnaf ziyaretinde bulunarak alışveriş yaptı.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra Gelecek Partisi Kars İl Başkanlığı binasına geçerek açılışı yaptı.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Kars'ın kendilerinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Davutoğlu, eşinin 1987 yılında Kars'ta görev yaptığını belirterek "O zaman Kars bölgesini gezdik, hayran kalmıştık. Kars'a gelince kendi evimize gelmiş gibi hissederiz, her geldiğimizde güzel günleri yad ederiz. Kars bizim aile için Konya kadar sevip hissettiğimiz ata yurdudur, ana toprağıdır. Kars'a bağlılığımız, irtibatımız apayrıdır." dedi.

Gelecek Partisi olarak kurulduktan sonra teşkilatlanma çalışmalarına başladığını anlatan Davutoğlu, "Bugün itibarıyla 67 ilimizde, 310 ilçemizde teşkilatlandık ve geçtiğimiz ay da ilçe kongrelerimizi başlattık. Geçen hafta ilk Batman il kongremizi yaptık, genel merkezimizi açtık, inşallah yarın da Ardahan il kongremizi yapacağız." diye konuştu.

Davutoğlu, Gelecek Partisi Kars İl Başkanlığı binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak "Kars Anadolu ile Kafkasları birleştiren kavşak noktasında böyle sağlam duruldukça vatan toprakları emindir. Edirne'den Kars'a deriz her sözümüzde gerçekten Kars bizim Asya derinliğimizin başlangıcı Kafkasya'nın önü ve Anadolu'nun bekçisidir, Allah Kars'ımızı ve ülkemizi aziz eylesin." ifadesini kullandı.


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