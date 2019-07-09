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Geleceğin millileri olimpik havuzda yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nazilli’ye kazandırılan ilk yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:52
Geleceğin millileri olimpik havuzda yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nazilli’ye kazandırılan ilk yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları başladı.



Kurslara katılan kursiyerleri ziyaret eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 6 yaştan itibaren tüm çevre halkını kurslara katılarak yüzme öğrenmeye davet etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğu sportif kurslar kapsamında, Nazilli’deki ilk ve tek Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda ilk yüzme kursu başladı. 6 yaş grubuyla başlayan, uzman eğitmenler ve cankurtaran eşliğinde gerçekleştirilen kursların haftada 2 saat, toplamda ise ayda 8 saat üzerinden yapılacağı belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve Tesis Müdürü Murat Balta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir basın mensupları aracılığıyla tüm Nazilli ve çevre halkını yüzme öğrenmeye davet etti.


Yüzme eğitmenleri kursiyerlere en iyi şekilde yüzmeyi öğreteceklerini ifade ederlerken kursiyerler de salonu çok beğendiklerini belirterek hem yaz tatilini en iyi şekilde değerlendireceklerini hem de yüzme öğreneceklerini söyledi.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, “Nisan ayında geçici kabulünü yaptığımız bir yer. Eksiklerini tamamladık. Personellerimizi tamamladık. İlk yüzme kursumuzun açılışı da yapıldı. Aydın’ımıza, Nazilli’mize hayırlı olsun. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu tesis, Nazilli ve çevresindeki tüm vatandaşlarımıza açık bir tesistir. Herkes yararlanabilir. Hem eğitim verdiğimiz, hem de yüzme bilenlerin burada yüzebileceği 6 yaştan itibaren herkesin kullanabileceği bir yer. Burası sadece bir yüzme havuzu olmayacak, fitness salonu, sosyal donatılar ve sauna da bulunuyor. Vatandaşlarımızın sosyalleştiği bir alan olacak. Yarı olimpik bir havuzdur. Buradan inşallah milli sporcular da yetiştireceğiz” dedi.


Her yaş grubunda bütün vatandaşları yaz boyunca yüzme öğrenmeye davet eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, “Faaliyete yeni geçen yüzme havuzumuzda bugün itibariyle Gençlik Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğu gibi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’müz tarafından da çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik organize edilen yüzme kurslarımız başlamıştır. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı yaz boyunca yüzme öğrenmeye ve bu havuzumuzu şenlendirmeye bekliyoruz. Uygun koşullarda, eğitmenlerimizin kontrollerinde, cankurtaran eşliğinde yüzme derslerimiz verilmektedir. Buradan aynı zamanda geleceğin milli sporcuları da yetişecek ve milli takıma seçilecek. Adından da anlaşıldığı gibi yarı olimpik yüzme havuzumuz sayesinde yüzme bilmeyen ve yüzme sporunu yapmayan kalmayacak. Herkese hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:52
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