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Spor Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’da neler oluyor?
Spor

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’da neler oluyor?

Geçen sezonu müthiş bir başarıyla tamamlayan ve yıllar sonra Abdullah Avcı ile şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor’da bu sene işler iyi gitmiyor... Evet Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kazanmalarına rağmen Abdullah Avcı’nın isyanı hakikaten kulüpte neler olduğunun merakıyla bizleri baş başa bıraktı..

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:32:00 -
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’da neler oluyor?

Geçen sezonu müthiş bir başarıyla tamamlayan ve yıllar sonra Abdullah Avcı ile şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor’da bu sene işler iyi gitmiyor... Evet Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kazanmalarına rağmen Abdullah Avcı’nın isyanı hakikaten kulüpte neler olduğunun merakıyla bizleri baş başa bıraktı..

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