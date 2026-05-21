Gündem Gece yarısı vuracak İstanbul için sağanak alarmı
Gece yarısı vuracak İstanbul için sağanak alarmı

İstanbul'da bu akşam saat 23.00'dan itibaren çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtilirken, yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, sağanak yağış ve ani hava değişimleri için vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da sağanak geçişlerinin ve serin havanın etkili olacağı bildirilirken, şiddetli sağanak için de saat verildi.

İstanbul'da gece saat 23.00'da başlayacak şiddetli sağanak yağışın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

22 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava, en yüksek 20 derece, en düşük 14 derece olacak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava öngörülüyor, sıcaklıklar 14-23 derece arasında seyredecek.

24 Mayıs Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmurlu hava ve 13-19 derece sıcaklıklar bekleniyor.

Günün ilk saatlerinde sakin ve bulutlu bir havanın etkili olacağı bildirilirken, şiddetli sağanak yağışın saat 23.00'da başlayacağı açıklandı. Yapılan değerlendirmede, gün içinde en yüksek sıcaklığın en yüksek 19 dereceye ulaşacağı, gece saat saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışın ise yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğinin altı çizildi.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

