Gece yarısı vuracak İstanbul için sağanak alarmı

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, sağanak yağış ve ani hava değişimleri için vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da sağanak geçişlerinin ve serin havanın etkili olacağı bildirilirken, şiddetli sağanak için de saat verildi.

İstanbul'da gece saat 23.00'da başlayacak şiddetli sağanak yağışın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

22 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava, en yüksek 20 derece, en düşük 14 derece olacak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava öngörülüyor, sıcaklıklar 14-23 derece arasında seyredecek.

24 Mayıs Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmurlu hava ve 13-19 derece sıcaklıklar bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.