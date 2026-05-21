  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Spor Galatasaray’ın Süper Lig’deki en golcü futbolcusu belli oldu
Spor

Galatasaray’ın Süper Lig’deki en golcü futbolcusu belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray’ın Süper Lig’deki en golcü futbolcusu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu belli oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 77 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirdi.

Böylece üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı gollerle önemli rol oynadı.

İtalya'nın Napoli takımından 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

Osimhen'i bu alanda 14 gol atan Arjantinli Mauro Icardi ve 8 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz takip etti.

 

Osimhen, gol krallığında 4. sırada

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı.

Ligde toplamda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığında Trabzonsporlu Paul Onuachu (22), RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov (22) ve Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın (19) ardından Gaziantep FK oyuncusu Mohamed Bayo (15) ile dördüncü sırayı paylaştı.

 

21 gol Türklerden geldi

Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi.

Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan 1 kez ağları havalandırdı.

 

4 golü rakipler kendi kalesine attı

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın hanesine yazılan 77 golün 4'ünü rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü rakip oyuncu Fatih Kurucuk kaydetti.

Ligin 20. haftasında 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçında ilk golü Kayserisporlu futbolcu Aaron Opoku kendi kalesine attı.

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği 22. haftadaki müsabakada sarı-kırmızılı takımın beşinci golü Jerome Onguene'nin ayağından geldi.

Son olarak 27. haftada Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ın ikinci golünü İzmir temsilcisinin oyuncusu Allan kendi kalesine attı.

 

Süper Lig'in en golcü iki takımından biri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu.

Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı.

Galatasaray, ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takım ünvanını aldı.

 

Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçların gol atan futbolcular şunlar:

Aslan hızlı başladı! Galatasaray'a Real Madrid'den şok transfer
Aslan hızlı başladı! Galatasaray'a Real Madrid'den şok transfer

Spor

Aslan hızlı başladı! Galatasaray'a Real Madrid'den şok transfer

Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!
Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!

Spor

Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!

Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluğu böyle kutlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızıya büründü
Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluğu böyle kutlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızıya büründü

Spor

Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluğu böyle kutlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızıya büründü

Galatasaraylılar bunu paylaşıyor: 'RAMS Park'a kupa vermeye gelmeyen Hacıosmanoğlu UEFA seremonisinde!'
Galatasaraylılar bunu paylaşıyor: 'RAMS Park'a kupa vermeye gelmeyen Hacıosmanoğlu UEFA seremonisinde!'

Spor

Galatasaraylılar bunu paylaşıyor: 'RAMS Park'a kupa vermeye gelmeyen Hacıosmanoğlu UEFA seremonisinde!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23